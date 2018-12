Kiel

Arbeitslosigkeit im Norden sinkt weiter

18.12.2018, 09:44 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr auf durchschnittlich rund 86 000 gesunken. Damit wurde erstmals seit 1992 ein Wert unter 90 000 erreicht, wie die Regionalchefin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, am Dienstag in Kiel sagte. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit hätten alle Personen- und Altersgruppen profitiert. Erstmals wurde im September die Millionengrenze bei sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen übertroffen. Für das neue Jahr zeigte sich Haupt-Koopmann ebenso zuversichtlich wie Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP).