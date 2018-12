Lüdenscheid

13-Jährige angefahren und lebensgefährlich verletzt

20.12.2018, 09:06 Uhr | dpa

Eine 13-Jährige ist in Lüdenscheid von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte das Mädchen am Mittwochabend die Straße überqueren. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Die 13-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den Schaden an seinem Wagen auf etwa 3000 Euro.