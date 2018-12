Eisenach

Einbruch unter Drogen: Zwei Männer gefasst

20.12.2018, 09:18 Uhr | dpa

In Eisenach hat die Polizei zwei Männer gefasst, die in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein sollen. Die beiden Verdächtigen standen unter Drogen, wie die Polizei in Gotha am Donnerstagmorgen mitteilte. Sie hätten Technik und mehrere tausend Euro gestohlen und seien mit dem Auto der Bewohner geflohen. Gegen 4.00 Uhr am Donnerstagmorgen habe die Polizei das gestohlene Auto am Kennzeichen erkannt. Weitere Angaben dazu lagen zunächst nicht vor.

Am Steuer sei ein 38-Jähriger gewesen, auf dem Beifahrersitz ein 17-Jähriger. Die beiden Männer hätten versucht, zu fliehen. Der 38-Jährige habe die Kontrolle über das Auto verloren und sei gegen eine Hauswand gefahren. Beide Männer seien zu Fuß weiter geflüchtet, die Polizei habe sie festgenommen. Nach Angaben der Beamten hat der 38-Jährige keinen Führerschein. Die Polizei ermittele unter anderem wegen schweren Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss.