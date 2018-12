Berlin

Polizist bei Kontrolle angefahren: Fahrer weiter flüchtig

20.12.2018, 09:32 Uhr | dpa

Der Autofahrer, der bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Neukölln einen Polizisten angefahren hat, ist weiter auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte, sind die Beamten immer noch auf der Suche nach ihm und dem Fluchtwagen.

Der Autofahrer war am Mittwochmorgen zwei Streifenpolizisten aufgefallen, weil er am Hermannplatz, Ecke Kottbusser Damm in zweiter Reihe parkte und damit den Verkehr behinderte. Die Polizisten wollten ihn überprüfen. Der Mann sei aber plötzlich losgefahren und habe einen 31-jährigen Polizisten angefahren. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.