Erfurt

Keller: Beihilfen für Agrarbetriebe noch vor Weihnachten

20.12.2018, 16:02 Uhr | dpa

Die millionenschweren Beihilfen für Thüringens Agrarbetriebe sollen nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) vor Weihnachten fließen. Sie würden früher als im vergangenen Jahr ausgezahlt, damit die Bauern nach dem Dürrejahr finanzielle Sicherheit bekämen und die Futterversorgung der Tiere sichern könnten, erklärte die Ministerin am Donnerstag in Erfurt.

Ausgezahlt seien bereits Ausgleichszulagen für 1860 Landwirte in ungünstigen Lagen in Höhe von insgesamt fast 20 Millionen Euro. Folgen würden in dieser Woche noch Direktzahlungen für rund 4340 Landwirtschaftsbetriebe, die sich auf insgesamt 203,7 Millionen Euro summierten.

Die Agrarzahlungen machten einen wesentlichen Teil des landwirtschaftlichen Einkommens aus, so die Ministerin.