Bremerhaven

Polizeieinsatz in Bremerhaven

20.12.2018, 18:45 Uhr | dpa

In Bremerhaven ist es am Donnerstag wegen eines Polizeieinsatzes zu erheblichen Verzögerungen im Berufsverkehr gekommen. Ein Gebiet im Stadtteil Leherheide sei weiträumig abgesperrt worden, teilte ein Sprecher am Abend mit. Auch die Autobahnabfahrt Überseehäfen war betroffen. Hintergrund sei offenbar eine Bombendrohung gegen ein Hotel, hatten Radio Bremen und das Onlineportal "nord24" berichtet. Dazu wollte der Polizeisprecher aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben machen. "Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr", betonte er.