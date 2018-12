Schlechte Nachrichten für Sportler

Wiederöffnung der Turnhalle an der Gesamtschule Haspe verzögert sich

20.12.2018, 19:05 Uhr | t-online.de

Zwei Hagener Turnhallen mussten diese Woche geschlossen werden – sie sollten nach den Winterferien wieder öffnen. Die Arbeiten in der Turnhalle der Hasper Gesamtschule verzögern sich bis mindestens Februar.

Gleich zwei Sporthallen in Hagen wurden diese Woche geschlossen. In der Halle der Heinrich-Heine-Realschule in Boelerheidedringende müssen dringend Arbeiten am Fußboden erledigt werden. Die Turnhalle der Gesamtschule in Haspe hat Probleme mit der Heizanlage. Beide Hallen sollten nach den Weihnachtsferien wieder öffnen. Zumindest in Haspe verzögern sich die Arbeiten nun bis mindestens Februar.