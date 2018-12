Erfurt

Fördergelder nach Pleite von Solarkompetenzzentrum verloren

20.12.2018, 19:09 Uhr | dpa

Thüringen hat nach einem MDR-Bericht kaum noch Hoffnungen, Fördergelder in Millionenhöhe aus dem Insolvenzverfahren für das Solarkompetenzzentrums in Erfurt zurück zu erhalten. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums bestätigte am Donnerstag einen Bericht von MDR-Thüringen, wonach nach der Pleite den Zentrums 2011 keine Gelder an das Land geflossen sind. Das Land hatte etwa acht Millionen Euro in das Projekt investiert. Inzwischen ist auch die Solarindustrie in Thüringen bis auf wenige spezialisierte Firmen verschwunden.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums bestätigte, dass das Land die Rückzahlung des Geldes gefordert hatte. Diese Forderung bestehe weiter. Rein rechtlich sei das Land bei dem Insolvenzverfahren ein nachrangiger Gläubiger. "Das da noch Geld zurückfließt, ist eher unrealistisch", sagte der Sprecher. Positiv sei jedoch, dass sich in dem Gebäude in Erfurt ein Fraunhofer-Projektzentrum für mikroelektronische und optische System für die Biomedizin angesiedelt habe.