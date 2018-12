»AUFSCHWUNG ZU SPÜREN«

OBM Mucke: Grußwort zum Jahreswechsel

20.12.2018, 19:25 Uhr

In seinem Grußwort zum Jahreswechsel blickt Wuppertals Oberbürgermeister auf ein bewegtes Jahr zurück. Und macht Mut für die Zukunft.

„Auch wenn das Jahr 2018 einige Herausforderungen im Gepäck hatte, so war und ist der Aufschwung in unserer Stadt deutlich zu spüren“, so lautet der erste Satz, den Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke an die Bürger seiner Stadt richtet. Es werde investiert, gebaut und Arbeitsplätze würden entstehen. Der Einstieg soll Mut machen für das, was kommt.

Der Blick zurück hingegen macht deutlich: Hinter den Wuppertalern und Wuppertalerinnen liegt ein bewegtes Jahr. Das heftige Unwetter im Mai, an dem viele immer noch zu knabbern haben. Die abgestürzte Stromschiene, die die Schwebebahn für ungewisse Zeit lahmgelegt hat. Nach feinster Yes-we-can-Manier macht der OBM klar, dass das zwar herbe Rückschläge waren, er aber nicht vorhabe daran zu verzagen.

Das Augenmerk legt er auf Themen wie das Pina-Bausch-Zentrum, eine mögliche Bundesgartenschau und den Ausbau der Kinderbetreuung. All das würde zeigen, dass sich etwas bewegt in Wuppertal. Und – so verspricht er – er würde alles dafür tun, damit das auch so bleibt.

