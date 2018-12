Berlin

Delivery Hero veräußert deutsche Lieferdienste

21.12.2018, 05:48 Uhr | dpa

Das Logo von "Delivery Hero" hängt in Berlin in der Zentrale der Bestell-Plattformen für Essen "Delivery Hero". Foto: Jens Kalaene/Archiv (Quelle: dpa)

Der Essenszusteller Delivery Hero verkauft sein Deutschland-Geschäft für rund 930 Millionen Euro an den niederländischen Konkurrenten Takeaway.com. Die Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und Foodora sollen im Austausch gegen Barmittel und Aktien den Besitzer wechseln, wie der Berliner MDax-Konzern in der Nacht auf Freitag mitteilte. Die Unternehmen wollen den Deal den Angaben zufolge in der ersten Jahreshälfte 2019 abschließen.

Delivery Hero geht davon aus, durch die Aktienbeteiligung im Zuge der Transaktion einen Anteil von ungefähr 18 Prozent an Takeaway.com aufzubauen. Rund die Hälfte des Barerlöses von etwa 508 Millionen Euro will der Konzern in weiteres Wachstum investieren. Über eine Fusion der beiden Schwergewichte des hart umkämpften Liefermarkts wird schon länger spekuliert. Takeaway ist in Deutschland für seine Marke Lieferando bekannt, ein weiterer großer Rivale ist Deliveroo.