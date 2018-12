Flörsheim-Dalsheim

Sekthersteller registrieren zunehmende Nachfrage nach Crémant

21.12.2018, 06:05 Uhr | dpa

Gastronomie und Fachhandel verzeichnen nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts eine zunehmende Nachfrage nach Sekt der Gattung Crémant. "Wir stellen einen feinen, aber beständigen Trend zu Crémant fest", also hochwertigen Sekt in französischer Tradition, sagt auch der Sprecher der Henkell-Geschäftsführung in Wiesbaden, Andreas Brokemper. Crémant gelte als "hippe und bezahlbare Alternative zu Champagner, aber auch zu Prosecco und klassischem Sekt". Diese Schaumweingattung profitiere neben Prosecco Spumante vom "wachsenden Trend in Richtung Premium".

In der französischen Region Champagne wurden ursprünglich diejenigen Schaumweine als Crémant bezeichnet, die nach einer weniger intensiven Gärung nur einen Druck von 3,5 Bar statt des Champagner-Standards von 6 Bar erreichten. Seit 1994 bezeichnet Crémant in der EU hingegen einen Sekt mit Flaschengärung, der außerhalb der Champagne hergestellt wird.

Als "eigene Spielart innerhalb der qualitätsgeprüften Sekte" muss er nach Angaben des Deutschen Weininstituts eine Reihe von Qualitätsanforderungen erfüllen wie die Traubenlese von Hand, die Verwendung gebietstypischer Rebsorten und eine Mindestlagerzeit von neun Monaten auf der Hefe. Crémant muss immer mit einem bestimmten Anbaugebiet angegeben werden. Besonders bekannt ist der Crémant d'Alsace.