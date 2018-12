Offenbach am Main

Offenbach will fünf Hochhäuser bauen

21.12.2018, 10:12 Uhr | dpa

Die Stadt Offenbach plant ein eigenes Hochhausquartier. Es soll am Kaiserlei in unmittelbarer Nachbarschaft zu Frankfurt entstehen. Vorgesehen sind fünf Gebäude mit maximal 110 Metern Höhe. Gebaut werden sollen ausschließlich Büros. "Wir streben eine 100-prozentige Büronutzung an", sagte Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Planung profitiert die Stadt vom Umbau des Kaiserlei-Kreisel. Das Verkehrsrondell wird seit Anfang 2017 mit einem geschätzten Aufwand von etwa 40 Millionen Euro Zug um Zug durch Kreuzungen ersetzt.

Die Arbeiten am wohl aufwendigsten Straßenbauprojekt Hessens werden voraussichtlich Ende kommenden Jahres abgeschlossen. Durch den Wegfall des Kreisels gewinnt Offenbach Gelände hinzu. Es liegt direkt an der Autobahn 661, die Südhessen mit dem Taunus verbindet, und der Verkehrsachse zwischen Offenbach nach Frankfurt.

Auf den neuen Flächen sollen nach Vorstellung der Kommune die ersten beiden Hochhäuser hochgezogen werden. "Baurecht ist vorhanden. Ende 2019, Anfang 2020 könnten die Grundstücke als Baustelle eingerichtet werden", sagte Schwenke.