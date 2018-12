Adventszeit bringt viele Touristen nach Sachsen

21.12.2018, 11:44 Uhr | dpa

Die Ferienregionen und großen Städte in Sachsen haben in der Zeit rund um das Weihnachtsfest zahlreiche Touristen angelockt. Einer Umfrage der Marketing Gesellschaft des Landes zufolge rechnen die Hotels und Pensionen im Dezember 2018 mit mindestens genauso vielen Besuchern wie im Vorjahr. Damals zählte Sachsen gut 681 000 Gäste und 1,6 Millionen Übernachtungen. Anziehungspunkte in diesem Jahr waren erneut die traditionellen Bergparaden und die Weihnachtsmärkte, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Dresden mitteilte.