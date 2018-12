Leipzig

Fast 30 Millionen Euro für schnelleres Internet in Leipzig

21.12.2018, 13:13 Uhr | dpa

Internet soll in Leipzig schneller werden. Dafür erhielt die Stadt am Freitag Fördermittel in Höhe von 28,9 Millionen Euro, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Damit sollen 2854 Haushalte und 372 Unternehmen mit der neuesten Technologie erschlossen werden, die Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Die Stadt wolle die Projekte nun zeitnah ausschreiben, damit Unternehmen und Bürger bald von einer gigabitfähigen Infrastruktur profitieren können, hieß es seitens der Kommune.