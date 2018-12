Salzwedel

Radfahrer unter Transporter eingeklemmt und schwer verletzt

21.12.2018, 15:57 Uhr | dpa

In Salzwedel ist ein Radfahrer von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitag unter dem Transporter eingeklemmt und konnte erst nach dem Einsatz eines Wagenhebers befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters wollte von einem Autohaus auf eine Straße fahren und übersah dabei den Radfahrer, der auf dem Gehweg unterwegs war.