Hamburg

Besorgte Sechsjährige melden Diebstahl von Weihnachtspost

21.12.2018, 16:10 Uhr | dpa

Zwei Sechsjährige haben nach eigenen Angaben den Diebstahl von Weihnachtspost aus einem öffentlichen Briefkasten in Hamburg-Winterhude beobachtet. Eine unbekannte Frau habe aus einem Briefkasten diverse bunte Briefe herausgefischt und in ihre Manteltasche gesteckt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die Zeuginnen waren ernsthaft besorgt, dass der Weihnachtsmann aufgrund des Diebstahls seiner traditionellen Aufgabe an Heiligabend nicht nachkommen könne, so dass sich die Mutter einer von ihnen bei der Polizei meldete. Wegen der zeitlichen Dringlichkeit der Ermittlungen sollte eine der Zeuginnen am Freitag vom Landeskriminalamt vernommen werden.