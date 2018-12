Chemnitz

Chemnitz holt potenzielle Fachkräfte im ICE aus Nürnberg ab

21.12.2018, 18:00 Uhr | dpa

Mit einer einmaligen Aktion hat Chemnitz kurz vor Weihnachten um Fachkräfte für die Region geworben. Im Rahmen der Kampagne "Chemnitz zieht an" wurden am Freitag potenzielle Rückkehrer mit dem Zug aus Nürnberg abgeholt. Die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE) hatte dafür eigens einen ICE organisiert, der mit der Nummer ICE 875 vom Hauptbahnhof Nürnberg zum Hauptbahnhof Chemnitz fuhr.

An Bord des Zuges stellten sich 24 Unternehmen aus Chemnitz und der Umgebung vor 28 Bewerbern vor, die sich zuvor für die Fahrt angemeldet hatten. "Es ist wichtig, den potenziellen Rückkehrern symbolisch den roten Teppich auszurollen", sagte CWE-Geschäftsführer Sören Uhle. Nach seiner Aussage ist vorerst keine Wiederholung geplant.

Die Aktion "Bewerberzuzug" richtete sich in erster Linie an Menschen aus den Regionen Stuttgart, Augsburg, Ingolstadt und München, die zu Weihnachten zurück in ihre Heimat fahren. Nach Angaben der CWE kamen 15 der 28 Bewerber aus Bayern, 6 aus Baden-Württemberg und 4 aus Hessen.