Dortmund

Kramer feiert Comeback im Bundesliga-Spitzenspiel

21.12.2018, 20:03 Uhr | dpa

Borussia Mönchengladbachs Christoph Kramer feiert im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund sein Comeback. Der Weltmeister von 2014 steht im Duell zwischen dem Tabellenersten und -Zweiten an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player) in Dortmund nach überstandener Sprunggelenksverletzung in der Startelf. Er hatte seine zuvor letzte Partie Anfang Oktober bestritten. Die Rekonvaleszenten Jonas Hofmann und Tony Jantschke kehrten in den Kader der Gäste zurück.

Beim BVB spielen die am Dienstag beim 1:2 in Düsseldorf geschonten oder erst später eingewechselten Profis Jadon Sancho, Raphael Guerreiro und Paco Alcácer von Beginn an. Dagegen fehlt Marcel Schmelzer. Julian Weigl soll helfen, die durch den Ausfall von drei Innenverteidigern entstandenen Probleme in der Dortmunder Defensive zu beheben.