Köln

Bochum beendet Kölns Siegesserie: Hinterseer trifft doppelt

21.12.2018, 20:52 Uhr | dpa

Die Siegesserie des 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga ist beendet. Nach zuletzt sechs Erfolgen nacheinander verloren die Rheinländer am Freitagabend gegen den VfL Bochum mit 2:3 (1:1) und müssen im Aufstiegskampf einen Dämpfer hinnehmen. Denn Spitzenreiter Hamburger SV kann am Sonntag gegen Holstein Kiel seinen Vorsprung auf vier Punkte ausbauen. Selbst der 22. Saisontreffer von FC-Stürmer Simon Terodde (24. Minute) und ein sehenswertes Tor von Marcel Risse (76.) konnte die Niederlage des Tabellenzweiten zum Rückrundenauftakt nicht verhindern. Lukas Hinterseer (1./58.) und Sidney Sam (69.) trafen vor 50 000 Zuschauern für die Bochumer.

Das erste Tor gelang den Gästen schon nach 28 Sekunden, als Rafael Czichos vor dem Kölner Strafraum den Ball bei der Annahme leichtfertig vertendelte und Hinterseer zu Stelle war. Noch vor der Pause gelang Terodde der Ausgleich, und wieder patzte der Gegner: Diesmal spielte VfL-Linksverteidiger Danilo Soares unbedrängt vor dem eigenen Tor einen Fehlpass in den Lauf des Ex-Bochumers Terodde. Köln dominierte fortan die Partie, die Bochumer verlagerten sich auf Konter - mit Erfolg. Erst traf Hinterseer zum zweiten Mal, dann sorgte Sam für die Entscheidung. Risse konnte mit einem wuchtigen Schuss aus spitzem Winkel ins Tornetz nur noch verkürzen.