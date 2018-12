Berlin

Eisbären Berlin verlieren gegen Augsburg

21.12.2018, 22:17 Uhr | dpa

Die Eisbären Berlin stecken auch nach dem Trainerwechsel weiter in der Krise. Am Freitagabend verloren sie das erste Spiel unter ihrem neuen Coach Stéphane Richer gegen die Augsburger Panther in der Arena am Ostbahnhof mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Für die Berliner war es bereits die fünfte Heimniederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Den einzigen Treffer der Eisbären erzielte Louis-Marc Aubry.

In den Anfangsminuten waren beide Teams darum bemüht, Fehler zu vermeiden. Die 10 587 Zuschauer sahen lange kaum torgefährliche Szenen. Das änderte sich mit der ersten Zeitstrafe gegen die Berliner. Matthew Fraser brachte die Gäste im Powerplay in Führung. Noch vor der ersten Pause nutzten die Augsburger auch ihre zweite Überzahlgelegenheit. Daniel Schmölz traf mit einem abgefälschten Fernschuss.

Im zweiten Spielabschnitt blieben die Berliner gegen die konzentriert verteidigenden Gäste lange harmlos. Erst kurz vor der Pausensirene gelang Aubry der Anschlusstreffer, so dass die Eisbären mit neuer Hoffnung in den Schlussabschnitt gingen. Trotz aller Bemühungen reichte es aber nicht mehr zum Ausgleich. Am Ende verloren die Eisbären nicht nur das Spiel, sondern auch ihre beiden Verteidiger Mark Cundari und Florian Kettemer durch Verletzungen.