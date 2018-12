Hannover

Hannover 96 empfängt Konkurrent Düsseldorf

22.12.2018, 00:09 Uhr | dpa

Im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres empfängt der Tabellenvorletzte Hannover 96 heute den Abstiegskampf-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf. Anpfiff in der HDI Arena ist um 15.30 Uhr. Für die "Roten" geht es um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Sollten seine Spieler verlieren, drohte Trainer André Breitenreiter ihnen auch die Streichung ihres Weihnachtsurlaubs an. Aufsteiger Düsseldorf steht in der Tabelle auf Platz 15, hat in dieser Woche aber dem Spitzenreiter Borussia Dortmund die erste Niederlage der Saison beigebracht.