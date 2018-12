Frankfurt am Main

Höhenretter befreien Menschen aus steckengebliebenem Aufzug

22.12.2018, 10:40 Uhr | dpa

Höhenretter haben am Freitagabend in einem Frankfurter Hotel zwei Menschen aus einem Aufzug befreit. Die beiden waren in einem sogenannten Paternoster-Aufzug mit offenen Kabinen steckengeblieben, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag berichtete. Die Feuerwehr rückte unter anderem mit Einsatzkräften der Höhenrettung aus, die die Steckengebliebenen mit Seilen und Gurten sicherten und befreiten. Sie blieben unverletzt. Ob es sich um Hotelgäste oder Mitarbeiter handelte, konnte der Feuerwehrsprecher nicht sagen. Warum der Aufzug steckenblieb, war ebenfalls unklar.