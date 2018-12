Berlin

Elf Leichtverletzte bei Brand in Schöneberger Seniorenheim

22.12.2018, 10:47 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Schöneberg sind elf Menschen leicht verletzt worden. Ausgelöst worden war das Feuer am Freitagabend möglicherweise durch einen Adventskranz, wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte. Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner aus dem Gebäude. Ein Bewohner kam zur Behandlung ins Krankenhaus, die anderen konnten vor Ort versorgt werden.