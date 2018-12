Mörfelden-Walldorf

Mann erbeutet in Getränkemarkt mehrere hundert Euro

22.12.2018, 10:51 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Mann hat in einem Getränkemarkt in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) mehrere hundert Euro erbeutet und ist unerkannt geflohen. Wie die Polizei in Darmstadt am Samstag mitteilte, hatte der maskierte Täter am Freitagabend den 26 Jahre alten Mitarbeiter des Geschäfts mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert. Die Beute habe der Mann in einer roten Plastiktüte verstaut. Der 26-Jährige erlitt einen Schock. Der Täter flüchtete zu Fuß, wie es weiter hieß.