Geseke

Drei Verletzte auf der A 44: Unfallverursacher flüchtet

22.12.2018, 12:54 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Unbekannter hat auf der Autobahn 44 bei Geseke (Kreis Soest) einen Auffahrunfall mit drei Verletzten verursacht und ist zu Fuß geflüchtet. Eine 39-Jährige war am Freitagabend in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs, als ein anderer Wagen nahezu ungebremst von hinten auf ihr Fahrzeug auffuhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dadurch sei der Wagen der 39-Jährigen außer Kontrolle geraten und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Die Frau und ihre beiden im Auto sitzenden Kinder im Alter von 11 und 6 Jahren wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer flüchteten den Angaben zufolge zu Fuß vom Unfallort. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass das zurückgelassene Auto weder zugelassen noch versichert war. Die Polizei sucht nach Zeugen.