Magdeburg

Interesse am Mopedführerschein für 15-Jährige ungebrochen

22.12.2018, 13:02 Uhr | dpa

Das Interesse am Mopedführerschein für 15-Jährige ist ungebrochen. Bis Ende August habe es zwischen Arendsee und Zeitz 1229 praktische Prüfungen in dieser Führerscheinklasse gegeben, von denen 79,4 Prozent (976) bestanden wurden, wie das Landesverkehrsministerium in Magdeburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 2017 habe die Zahl der Prüfungen bei 1975 gelegen, 2016 seien es 1747 gewesen. Im Schnitt schafften knapp 80 Prozent der 15-Jährigen den Führerschein, der vor allem junge Auszubildende auf dem Land mobiler und unabhängiger vom öffentlichen Nahverkehr macht.

Dem Ministerium zufolge sind bis Ende August dieses Jahres rund 40 000 praktische Prüfungen zum "AM15"-Modell in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erfolgt. Die drei Länder sind seit 2013 an dem Modellprojekt beteiligt, im Vorjahr kamen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg dazu. Ursprünglich sollte das Projekt Ende April auslaufen, wurde aber zunächst um zwei Jahre verlängert. Studien zur Verkehrssicherheit und zum Mobilitätsverhalten begleiten den Versuch.

Zum Vergleich: In den ersten Monaten des Jahres habe es in Sachsen-Anhalt in der regulären "AM16"-Klasse 143 Prüfungen gegeben. 2017 seien es 224 gewesen und im Jahr davor 204.