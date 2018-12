Magdeburg

Endphase: Förderprogramm für Sanierung von Schulen und Kitas

22.12.2018, 13:03 Uhr | dpa

Das Förderprogramm für die Sanierung von Schulen und Kitas geht in Sachsen-Anhalt in die Endphase. Das Programm "Stark III" sei bislang gut angenommen worden, sagte Finanzminister André Schröder (CDU) am Samstag in Magdeburg. Zuletzt wurden 48 Projekte in Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern als förderungswürdig angesehen. Bis zum Frühjahr sollen sie gründlich geprüft werden. Bis dahin stehe die Bewilligung noch aus, hieß es.

Weitere Anträge für die energetische Sanierung und Modernisierung vor allem von Schulen und Kitas sind laut Ministerium nicht mehr möglich. Bis zum Ende des Programms sollen Projekte in einer Höhe von mehr als 500 Millionen Euro umgesetzt werden, so Schröder.

Die Finanzspritzen werden über das Programm "Stark III" ausgereicht. Der Fokus liegt auf der energetischen Sanierung, die von der Europäischen Union gefördert wird. Bis Ende 2022 sollen den Angaben zufolge alle Projekte fertig sein.