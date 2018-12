Mainz

Trainingsauftakt Mainz 05: Testspiel gegen Freiburg

22.12.2018, 16:04 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 nimmt die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga am 3. Januar auf dem Trainingsplatz am Bruchweg (15.00 Uhr) auf. Wie der Verein am Samstag mitteilte, steht zwei Tage später das erste Testspiel gegen den Verbandsligisten TuS Marienborn (15.00 Uhr) im Bruchwegstadion an. Danach reisen die Mainzer vom 6. bis 13. Januar ins Trainingslager nach Estepona bei Marbella/Spanien. Dort werden die Rheinhessen am 12. Januar ein Testspiel gegen SC Freiburg bestreiten.

