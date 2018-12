Stuttgart

Weihnachtsgeschäft am vierten Adventssamstag eher mau

22.12.2018, 17:04 Uhr | dpa

Das Weihnachtsgeschäft am vierten Adventssamstag ist für viele Händler im Südwesten eher mau ausgefallen. Wegen des schlechten Wetters sei der Zulauf der Kunden an dem Tag zurückhaltend bis nicht zufriedenstellend gewesen, sagte die Geschäftsführerin des Handelsverbands, Sabine Hagmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Der Regen hat wohl viele Menschen vom Gang in die Innenstadt abgehalten."

Die letzten beiden Adventssamstage seien hingegen durchaus positiv gewesen. Für die vorläufige Bilanz hatte der Verband den Angaben zufolge landesweit rund 200 der etwa 10 000 Verbandsmitglieder befragt.

Allerdings geben die Händler das Weihnachtsgeschäft noch längst nicht verloren: Rund 25 Prozent aller gekauften Geschenke seien in diesem Jahr Gutscheine. Diese würden erfahrungsgemäß in den Tagen zwischen den Jahren eingelöst. Der Kunde lege dann noch drauf und kaufe durchschnittlich für das Doppelte des Gutscheinwertes ein. "Die Woche nach Weihnachten zählt für uns längst mit zum Weihnachtsgeschäft", sagte Hagmann.

Neben Kosmetik und Schmuck seien vor allem hochwertige Haushaltsgeräte gefragt gewesen: Etwa Espresso- oder Küchenmaschinen. Erstaunlich sei auch das Interesse an hochpreisigen Pedelecs, E-Bikes und E-Rollern.