Niederzier

RWE-Einrichtung am Hambacher Forst angegriffen

22.12.2018, 17:53 Uhr | dpa

Im Hambacher Forst ist nach Angaben der Polizei ein Gerätestützpunkt des Energiekonzerns RWE angegriffen worden. Rund 20 Vermummte hätten am Freitagabend mit Zwillen geschossen und Steine auf die Container geworfen, in denen Fahrzeuge abgestellt werden und sich ein Teil der Werkschutzmitarbeiter aufgehalten hatten. Ein RWE-Mitarbeiter sei von einem Stein am Kopf getroffen worden und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch herbeigerufenen Polizisten seien mit Steinen beworfen worden. Zudem hätten Unbekannte die Zufahrt zum RWE-Stützpunkt am Braunkohletagebau Hambach mit Schutt und Holz versperrt und anschließend angezündet. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und der Körperverletzung. Die "Aachener Zeitung" hatte zuvor berichtet.