Leipzig

Leipzigs Kevin Kampl spielte wochenlang mit gebrochenem Zeh

22.12.2018, 18:56 Uhr | dpa

Kevin Kampl hat vier Wochen mit gebrochenem kleinen Zeh gespielt. Das sagte RB-Leipzig-Trainer Ralf Rangnick am Samstag nach dem Spiel gegen Werder Bremen (3:2), in dem Kampl Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste und sich kaum noch fortbewegen konnte. "Stefan Ilsanker war ihm im Training auf den Fuß gestiegen, er musste dann für jedes Spiel fitgespritzt werden. Wer schon einmal schmerzstillende Spritzen in den Zeh bekommen hat, weiß, was das bedeutet", bemerkte Rangnick.