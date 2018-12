Stuttgart

Erneute 0:3-Niederlage des Dresdner SC in Stuttgart

22.12.2018, 21:06 Uhr | dpa

Stuttgart (dpa/sn) – Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben das Spitzenspiel der Bundesliga beim Pokalfinalisten Allianz MTV Stuttgart deutlich mit 0:3 (21:25, 21:25, 19:25) verloren. Es war bereits die zweite Niederlage gegen das schwäbische Team in dieser Saison, denn auch im Pokal-Achtelfinale musste sich die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl an gleicher Stelle in drei Sätzen geschlagen geben.

Die Dresdnerinnen starteten vor 2251 Zuschauern nervös in die Partie, gerieten zu Beginn schnell in Rückstand. Sie kämpften sich zwar später auf einen Punkt heran, aber in entscheidenden Phasen unterliefen ihnen einige Fehler und Missverständnisse. Im zweiten Durchgang kamen die Waibl-Schützlinge besser ins Spiel, schlugen druckvoller auf und erhöhten die Durchschlagskraft im Angriff. Nach einer Vier-Punkte-Führung kämpfte sich Stuttgart jedoch heran. Danach lieferten sich beide einen offenen Schlagabtausch, doch in der Schlussphase leisteten sich die DSC-Damen unnötige Wackler in der Annahme. Mit eklatanten Annahmeschwächen begannen die DSC-Damen auch Satz Nummer drei. Durch eine Aufschlagserie der Stuttgarterin Jana Franziska Poll gerieten die Gäste mit 0:10 ins Hintertreffen. In der Schlussphase kämpfte sich Dresden noch etwas heran, aber nach 74 Minuten war die erneute Niederlage besiegelt.