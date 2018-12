Frankfurt am Main

Rummenigge: Keine Entscheidung bei Bayern über Transfers

22.12.2018, 21:20 Uhr | dpa

Laut Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist es noch offen, ob sich der FC Bayern München in der Winterpause mit neuen Spielern verstärkt. "Ob wir was im Januar oder erst im Sommer machen, darüber ist noch keine Entscheidung gefallen", sagte Rummenigge nach dem 3:0 bei Eintracht Frankfurt am Samstag dem TV-Sender Sky. Gleichzeitig kündigte er aber an, dass der Umbruch kommen werde. "Konkurrenz macht die Spieler besser."

Zuletzt war über eine Verpflichtung von Weltmeister Lucas Hernandez von Atlético Madrid für die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro diskutiert worden. Auch Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig hatte sich zuletzt selbst bei den Münchnern ins Gespräch gebracht.

Lob gab es von Rummenigge auch für Altstar Franck Ribéry, der in Frankfurt zwei Tore erzielte und dessen Vertrag bei den Münchnern ausläuft. "Es gibt keine alten Spieler, es gibt nur gute und weniger gute Spieler. Franck ist ein sehr guter Spieler."