Hamburg

Tschentscher dankt in Weihnachtsbotschaft für Zusammenhalt

23.12.2018, 09:39 Uhr | dpa

In seiner ersten Weihnachtsansprache hat sich Bürgermeister Peter Tschentscher bei den Hamburgern für den starken sozialen Zusammenhalt in der Stadt bedankt. "Menschen aus 180 Nationen leben in Hamburg in einer vielfältigen, offenen und solidarischen Gemeinschaft. Viele engagieren sich ehrenamtlich für ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl, im Sport, in der Kultur, in sozialen Einrichtungen, in vielen Vereinen und Initiativen", sagte der SPD-Politiker in einem rund anderthalb minütigen Video, das am Sonntag über die Social-Media-Kanäle des Senats verbreitet wurde.

"Dafür möchte ich mich bei Ihnen als Bürgermeister und im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg sehr herzlich danken." Tschentscher wünschte allen "ein schönes Weihnachtsfest, geruhsame Feiertage und alles Gute im Neuen Jahr". Besonderer Dank und Anerkennung gelte denen, die über die Feiertage nicht frei hätten, "sondern für uns im Einsatz sind, im Krankenhaus und in Pflegeheimen, bei der Polizei und Feuerwehr und in vielen anderen Einrichtungen und Berufen".

Anders als sein Vorgänger Olaf Scholz (SPD) will sich Tschentscher als Bürgermeister regelmäßig zu Weihnachten mit einer Ansprache an die Hamburger wenden - so wie es bei Regierungschefs anderer Bundesländer bereits üblich ist.