Hannover

A2 nach Unfall bei Hannover stundenlang gesperrt

23.12.2018, 09:50 Uhr | dpa

Ein Verkehrsunfall auf der A2 nahe Hannover hat am Samstagabend zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Autobahn geführt. Der Wagen einer Frau war auf dem Beschleunigungsstreifen an der Auffahrt Hannover-Nord mit dem Auto eines Mannes zusammengestoßen und gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Dortmund für mehrere Stunden gesperrt, um sie aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Mann konnte sich selbst befreien. Die Schadenshöhe war in der Nacht nicht klar.