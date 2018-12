Dresden

Videos erschweren blinden Studenten die Teilhabe

23.12.2018, 10:13 Uhr | dpa

Videos erschweren blinden Studenten die Teilhabe an den Seminaren. An der Technischen Universität Dresden wird versucht, Abhilfe zu schaffen: Eine Arbeitsgruppe Studium für Blinde und Sehbehinderte übersetzt das Material aufwendig barrierefrei. Ohne diese Übersetzung sei der Inhalt für sie nicht nachvollziehbar. "Vor allem in der Psychologie, in der Verkehrs- und Ingenieurstechnologie haben wir sehr viele Videos mit irgendwelchen Fahrzeugen, Menschen und Ampeln", sagte Anja Winkler, selbst sehbehindert und Pädagogin in der Gruppe.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Videos barrierefrei zu übersetzen, so Winkler. Zum einen gibt es sogenannte Audiodeskriptionen. Dabei erklärt jemand, während das Video läuft, was zu sehen ist. Zum anderen gibt es Videobeschreibungen: "Das heißt, die blinden Nutzer finden einen Text vor zu dem Video, weil das, was im Video gesprochen wird, hören sie ja", sagte Winkler. Der Text in Blindenschrift beschreibt zum Beispiel, was im Video passiert und wann das Bild wechselt. Die Arbeit erledigen studentische Hilfskräfte, die dafür viel Zeit investieren müssen.

Die Arbeitsgruppe bietet Studenten an der Universität schon seit 1990 ihre Hilfe an. Zum Beispiel setzt sie sich bei Professoren dafür ein, dass diese ihre Folien möglichst barrierefrei zur Verfügung stellen. Daher sollten Dozenten auch nur wo nötig Videos und Bilder verwenden.