Magdeburg

Einzelhändler setzen auf Endspurt im Weihnachtsgeschäft

23.12.2018, 10:21 Uhr | dpa

Die Einzelhändler in Sachsen-Anhalt rechnen mit einem Ansturm von Kunden in den Geschäften auf den letzten Drücker. "Wir setzen stark auf den Endspurt bis kurz vor der Bescherung", sagte Knut Bernsen, Geschäftsführer des Handelsverbandes. "Da wird noch was kommen, aber auch nach Weihnachten", sagte er mit Blick auf die Umsatzentwicklung und auf Gutscheine, die Kunden nach den Feiertagen einlösen. Bisher seien noch nicht alle Einzelhändler im Land mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Eine Ursache sei wohl das relativ milde Wetter. Für konkrete Umsatzzahlen sei es zu früh. Beim Onlinehandel rechne der Verband mit zehn Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr.