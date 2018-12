Mittelstenahe

Vater und kleiner Sohn sterben bei Crash im Kreis Cuxhaven

23.12.2018, 14:50 Uhr | dpa

Bei einem schweren Autounfall im Kreis Cuxhaven sind ein Mann und sein zweijähriger Sohn gestorben. Die Mutter wurde bei dem Crash am Samstagmittag schwer verletzt. Ihr Zustand war am Sonntag unverändert. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der 24 Jahre alte Vater war auf einer Landstraße in der Nähe von Bad Bederkesa mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei in Cuxhaven mitteilte. Die 21 Jahre alte Mutter kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Durch die Schäden am Auto hatte die Feuerwehr erhebliche Schwierigkeiten, die Opfer zu bergen. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.