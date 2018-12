Berlin

Füchse siegen weiter und rücken an Magdeburg heran

23.12.2018, 15:36 Uhr | dpa

Die Füchse Berlin haben ihre Erfolgsserie ausgebaut und zwei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten um die Europapokal-Startplätze besiegt. Der EHF-Pokalsieger gewann am Sonntag in einem umkämpften Handball-Bundesliga-Duell mit 27:25 (11:12) beim SC Magdeburg und rückte mit 24:12 bis auf zwei Zähler an den Tabellen-Vierten heran. Linksaußen Bjarki Elisson war beim sechsten Pflicht-Spielerfolg in Serie mit sieben Toren erfolgreichster Füchse-Werfer.

Nach einem ausgeglichenem Beginn markierte Lindberg per Siebenmeter die erstmalige Führung zum 6:5 (13.). Später traf Johan Koch in der verbissen geführten Partie zum 10:8 (25.). Vorausgegangen waren mehrere Paraden von Füchse-Torwart Silvio Heinevetter. Allerdings unterliefen den Füchsen im ersten Durchgang zu viele technische Fehler. Kurz vor der Pausen ließen die Berliner dann zeitweise in Unterzahl eine 4:0-Serie der Gastgeber zum 10:12 zu.

Doch die Berliner blieben in dem offen geführten Match dran und legten zwischen der 39. und der 47. Minute einem 7:0-Lauf zum 22:16 hin. In dieser Phase hielt Heinevetter erneut glänzend und leitete dadurch einige Tempogegenstöße ein. Doch auch Magdeburgs Keeper Dario Quenstedt zeichnete sich anschließend mehrfach aus, so dass die Heimmannschaft auf 21:24 herankam (55.). Eine Wende im Spiel verhinderten die gut verteidigenden Füchse aber und siegten am Ende knapp.