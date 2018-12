Saarbrücken

Verletzte bei mehreren Gruppenschlägereien in Saarbrücken

23.12.2018, 16:30 Uhr | dpa

Gleich mehrmals hatte die Polizei in Saarbrücken in der Nacht zu Sonntag mit Gruppenschlägereien zu tun. Zunächst hatten um halb zwei Uhr morgens zwei Gruppen in der Innenstadt eine Prügelei angezettelt, bei der sich mehrere Beteiligte leicht verletzten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Beamten mussten mit einem größeren Aufgebot die Lage beruhigen.

Knapp drei Stunden später habe dann eine fünfköpfige Gruppe in der Stadt drei Passanten attackiert, die auf dem Nachhauseweg gewesen seien. Die Gruppe trat und schlug dem Polizeisprecher zufolge die Männer, jemand zückte ein Messer und forderte Wertsachen. Die Passanten hätten sich allerdings geweigert, etwas auszuhändigen, und die Gruppe sei daraufhin geflohen. Die Ermittlungen dauerten an.