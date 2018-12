Berlin

Silvesterparty am Brandenburger Tor: Straßen gesperrt

23.12.2018, 16:32 Uhr | dpa

Wegen der Silvesterfeier am Brandenburger Tor kommt es zwischen den Jahren in Berlin-Mitte zu Verkehrsbehinderungen. Ab dem 26. Dezember um 6.00 Uhr ist die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor gesperrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch die Yitzhak-Rabin-Straße und die Ebertstraße sind demnach teilweise bis 2. Januar 2019 um 24.00 Uhr gesperrt. Ab dem 28. Januar kommen weitere Sperrungen dazu, unter anderem auf der John-Foster-Dulles-Allee, der Dorotheenstraße und dem Pariser Platz.

Partybesuchern am 31. Dezember empfiehlt die Polizei, bei der Anreise Busse und Bahnen zu benutzen. Verboten sind auf der Festmeile Taschen, Rucksäcke und Koffer, die größer sind als 50 mal 50 Zentimeter. Auch warnen die Polizisten vor Taschendieben.