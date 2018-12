Itzehoe

Mann in Itzehoe erhält am Wochenende gleich mehrere Anzeigen

23.12.2018, 17:40 Uhr | dpa

Ein Mann in Itzehoe hat am Wochenende gleich mehrere Anzeigen kassiert - unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie wegen Autofahrens ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss. Bereits am Freitagabend hat der 30-Jährige seine Lebensgefährtin während eines Streits geschlagen und eine Zimmertür beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend fuhr er mit einem Auto weg, obwohl er keinen Führerschein besaß und auch noch nie besessen hatte.

Erst am Samstag griffen die Beamten den Mann auf, der wieder mit dem Auto unterwegs gewesen war und mindestens unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand, wie ein Drogentest ergab. Zudem bestanden gegen den Mann den Angaben zufolge zwei Haftbefehle. Es waren insgesamt 340 Euro zu zahlen oder einige Tage Haft abzusitzen. Dass der Mann nicht ins Gefängnis wanderte, hatte er den Angaben zufolge einer Angehörigen zu verdanken, die die fällige Summe zur Polizei brachte.