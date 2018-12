Düsseldorf

Eisbären Berlin siegen in Düsseldorf nach Penaltyschießen

23.12.2018, 19:28 Uhr | dpa

Die Eisbären Berlin haben ihre Negativserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt. Am Sonntag siegten sie bei der Düsseldorfer EG mit 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Jamie MacQueen gelang im Shootout das Siegtor, zuvor hatte er bereits in der regulären Spielzeit getroffen. André Rankel, James Sheppard und Brendan Ranford steuerten die übrigen Tore zum verdienten Erfolg bei. Stéphane Richer konnte damit in seinem zweiten Spiel als neuer Trainer des Tabellenneunten den ersten Sieg feiern.

Für die Eisbären begann das Spiel vor 8782 Zuschauern denkbar schlecht: Schon in der zweiten Minute traf Philip Gogulla zur Düsseldorfer Führung. Doch die Berliner schlugen wenig später zurück: MacQueen verwandelte einen Penalty. In der vorletzten Minute des Anfangsdrittels brachte wiederum Gogulla die Gastgeber im Powerplay erneut in Führung.

Im zweiten Abschnitt belohnten sich die Berliner für ihr konsequentes Forechecking, Rankel traf zum Ausgleich. Danach war Sheppard in Überzahl erfolgreich, doch kurz vor der zweiten Pause glich Kevin Marshall für die Gastgeber aus. Das Schlussdrittel blieb turbulent: Jaedon Descheneau erzielte den vierten Düsseldorfer Treffer, Ranford antwortete im Powerplay. Die Verlängerung blieb torlos, MacQueen gelang das einzige Tor im Penaltyschießen.