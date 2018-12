Hamburg

Hamburg Towers gehen mit achtem Heimsieg in die Pause

23.12.2018, 20:01 Uhr | dpa

Aufstiegskandidat Hamburg Towers hat in der 2. Basketball-Bundesliga auch sein achtes Heimspiel gewonnen. Vor 3400 Zuschauern in edel-optics.de-Arena setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Mike Taylor am Sonntag mit 75:69 (37:35) gegen die Nürnberg Falcons durch. "Respekt für Nürnberg. Es ist eine starke Auswärtsmannschaft", sagte Taylor und betonte: "Es war nicht unsere beste Tagesform. Wir hatten im Angriff Probleme. Am Ende hat Achmadschah Zazai mit einigen guten Aktionen den Unterschied gemacht. Doch für die Rückrunde haben wir viel zu tun."