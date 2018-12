Kaiserslautern

Frau ruft Polizei wegen Maus in der Wohnung

24.12.2018, 11:43 Uhr | dpa

Eine Maus hat in Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine 53-Jährige, die panische Angst vor Mäusen hat, entdeckte das Tier an Heiligabend in ihrer Wohnung. Die Frau warf kurzerhand eine Schüssel über die Maus, dann rief sie bei der Polizei an. Die Beamten konnten schnell helfen. "Sie nahmen das possierliche Tierchen auf, verbrachten es aus der Wohnung und entließen es dann wieder in die Freiheit", teilten die Beamten mit.