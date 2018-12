Schermbeck

Junge Wölfinnen in NRW: Und was ist mit Nachwuchs?

24.12.2018, 13:34 Uhr | dpa

Der Wolf ist zurück in Nordrhein-Westfalen. Zwei junge Wölfinnen haben sich hier niedergelassen - aber ob und wann Nachwuchs kommt, ist nach Angaben des Landesumweltamtes völlig offen. "Voraussetzung ist, dass ein Rüde vorbeikommt und sich die beiden sympathisch sind", sagte Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann. Die junge Wölfin am Niederrhein beispielsweise müsse von einem Rüden erst einmal gefunden werden. Die Paarungszeit der Wölfe ist den Angaben nach im Januar und Februar. Nachwuchs könnte dann theoretisch Anfang oder Mitte Mai kommen.

Grundsätzlich sei jetzt die Zeit, wo sich geschlechtsreife Jungwölfe von den Eltern getrennt haben und auf der Suche nach einem eigenen Revier sind oder das schon gefunden haben. Ob einer bei der jungen Wölfin am Niederrhein vorbeikommt und ihr gefällt oder sie allein bleibt - die Chancen seien für beide Fälle gleich hoch, meinte Deitermann. Das gelte auch für die Wölfin in der Sennelandschaft. Wölfe leben nach Lanuv-Angaben in der Regel in Rudeln aus Eltern und Nachkommen.

Nachdem genetische Befunde und Beobachtungen darauf hingewiesen hatten, dass eine Wölfin im Kreis Wesel heimisch geworden war, hatte die Landesregierung im Oktober das erste Wolfsgebiet ausgewiesen. Am Niederrhein reagierten viele Menschen mit Verunsicherung auf die Rückkehr des Wildtieres.

Das Wolfsgebiet umfasst rund 950 Quadratkilometer der Kreise Kleve, Wesel, Borken und Recklinghausen, der Städte Bottrop und Oberhausen. 2009 gab es den ersten Nachweis eines einzelnen durchziehenden Wolfes in NRW, nachdem die Art hier 180 Jahre lang als ausgestorben galt.

Das Gebiet in der Sennelandschaft wurde erst im Dezember zum Wolfsgebiet erklärt. Das Areal zwischen Bielefeld, Paderborn und Detmold ist 922 Quadratkilometer groß.