Weißenfels

Dank an Einsatzkräfte und Helfer zum Weihnachtsfest

24.12.2018, 14:35 Uhr | dpa

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Menschen gedankt, die auch zum Weihnachtsfest arbeiten. In Weißenfels (Burgenlandkreis) besuchte er am Montag die Feuerwache, die rund um die Uhr besetzt ist. "Ein großes Dankeschön an alle", sagte er. Zu den Einsatzorten der Weißenfelser Feuerwehr gehören nach eigenen Angaben in der Region auch Industriegebiete, die Autobahnen 9 (Berlin-München) und 38 (Leipzig/Halle-Göttingen) sowie ICE-Strecken der Deutschen Bahn und ein Güter- und Gefahrgutbahnhof.

Der Regierungschef machte sich in Weißenfels auch ein Bild über die Arbeit der Tafel für bedürftige Menschen. Dort überreichte er einen Scheck in Höhe von 1225 Euro. Dies sei der Erlös aus dem Weihnachtskonzert der Landesregierung, teilte die Staatskanzlei mit. Die Arbeit der Tafeln in Deutschland wird nach eigenen Angaben von freiwilligen Helfern unterstützt, die Lebensmittel als Spenden für bedürftige Menschen sammeln und verteilen. Jedes Jahr besucht der Regierungschef nach Angaben der Staatskanzlei Menschen, die an Festtagen arbeiten müssen, während andere mit ihren Familien feiern.