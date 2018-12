Hamburg

Senatorin Fegebank guckt bei ihren Zwillingen mehrmals hin

24.12.2018, 14:40 Uhr | dpa

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank (Grüne), muss bei ihren Zwillingsmädchen manchmal genauer hinschauen. Wenn beide nebeneinander seien, könne sie sie auseinanderhalten, berichtete Fegebank dem "Hamburger Abendblatt". "Aber als sie in unterschiedlichen Räumen waren, musste ich auch schon zwei oder drei Mal hinschauen, um zu erkennen, wen ich da vor mir habe." Fegebank hatte am 16. November ihre Töchter Ava Felizia und Carla Valentina zur Welt gebracht. "Wir versuchen, unser Leben so normal wie möglich auch mit den Zwillingen weiterzuleben."

Die Wissenschaftssenatorin machte deutlich, wer jetzt das Sagen in der Familie hat: "Jetzt regieren die Kinder meine und unsere Welt - und ich regiere gerade nicht. Das ist für mich eine Umstellung." Trotz des Schlafmangels und gelegentlicher Sorgen seien die Zwillinge "das absolut größte Glück und die wunderbarste Erfahrung, die es gibt". Sie sei zuversichtlich, im kommenden Frühling wieder ihre Aufgaben als Senatorin wahrzunehmen, sagte Fegebank. Auch während ihrer Babypause steht sie nach eigenen Angaben mit ihrer Behörde und dem Rathaus in Kontakt. "Ich liebe Politik, und es kribbelt mir in den Fingern."