Haldensleben

Randalierer richten 10 000 Euro Schaden in Haldensleben an

24.12.2018, 14:58 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Haldensleben (Landkreis Börde) randaliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden in der Stadt allein 14 Verkehrsschilder aus der Verankerung gerissen und verbogen. Ein Fahnenmast, eine Laterne sowie der Zaun an einem Kinderspielplatz wurden ebenfalls beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass dies in der Nacht von Samstag zu Sonntag geschah. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.