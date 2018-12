Northeim

Fußgänger bei Verkehrsunfall in Northeim tödlich verletzt

24.12.2018, 15:27 Uhr | dpa

Bei einem mitternächtlichen Unfall kurz vor dem Ortsausgang des Northeimer Ortsteils Hohnstedt ist ein 61-Jähriger Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion am Montag mitteilte, war der Mann kurz vor Mitternacht am späten Sonntagabend von einem 21 Jahre alten Autofahrer erfasst worden. Trotz sofortiger Rettungsversuche starb das Opfer noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen soll ein Sachverständiger ein Gutachten zum Unfallhergang erstellen. Der Unfallwagen wurde sichergestellt.